Meteo avverso su tutta la penisola, forti raffiche di vento hanno creato grossi disagi. Grave una donna a Milano

Condizioni meteorologiche avverse stanno portano disagi lungo tutta la penisola e gli stessi Vigili del Fuoco, tramite i loro tweet aggiornano dei pronti interventi. Oggi è toccato a Milano, dove in via Tacito attorno alle 15.30 di oggi una donna di 45 anni è stata colpita da un albero in caduta. Necessario – ma soprattutto tempestivo – il soccorso dei Vigili del Fuoco che hanno dovuto tagliare il tronco dell’albero sotto il quale era rimasta incastrata la donna.

Sul posto sono poi arrivati i soccorsi: la donna è stata prontamente portata all’ospedale San Raffaele in codice rosso. L’albero si trovava all’interno di una zona privata, la quale è stata recintata e momentaneamente sequestrata per fare i dovuti accertamenti del caso.

Non solo Milano: disagi in tutta Italia

I Vigili del Fuoco aggiornano la loro pagina Twitter man mano per assicurare dei loro interventi. L’ultimo aggiornamento di questa mattina, per le condizioni meteorologiche avverse lungo tutta la penisola, dava per certo circa 600 interventi.

Maltempo intanto che non accenna a nessun miglioramento: raffiche di vento in Italia che portano danni da ormai due giorni. Sarà appena arrivato l’inverno?