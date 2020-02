Ribaltone improvviso del meteo italiano. Da temperature primaverili, tornerà finalmente l’inverno, con venti forti e piogge sparse per la penisola.

Sul nostro paese durante questo mese di gennaio, più che un inverno abbiamo vissuto un anticipo della primavera. Temperature, alte, altissime, per il mese di Gennaio con il termometro che è arrivato a toccare anche i 20 gradi durante alcuni giorni.

Adesso però è pronto ad arrivare un inaspettato ribaltone, che farà finalmente respirare un pò di inverno alla nostra penisola. Da questa gironata di mercoledì, l’aria si raffedderà e torneranno a cadere le prime piogge e nevicate sulla nostra penisola.

Soprattutto nella giornata di oggi, l’aria fredda è destinata a dilagare, mettendo a rischio zone come l’Abruzzo, il Molise, la Puglia, la Basilicata per poi arrivare anche ai settori settentrionali di Calabria e Sicilia.

Più tranquilla la situazione al Nord, dove a rendere più vivace il tutto, ci penseranno dei forti venti di Tramontana che distribuiranno il freddo in tutto il paese.

Meteo, mercoledì 5 gennaio

Torna così sull’Italia un grande freddo. Ad influenzare particolarmente le temperature, ci penseranno delle forti correnti artiche provenienti dal Nord Europa. La situazione diventerà particolarmente interessante, visto che si passerà da un caldo primaverile ad un freddo decisamente invernale. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sul nostro paese.

Sulle regioni del Nord Italia troveremo la situazione migliore, con il tempo che sarà soleggiato. Ma a raffreddare l’aria ci penseranno i forti venti di tramontana, che renderanno la situazione più vivace. Qualche nevicata potrà cadere sulle Alpi, altrove non sono previsti fenomeni. Le temperature sono in calo, con massime tra i 10 ed i 15 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia, il tempo tornerà instabile anche sul versante Adriatico, che in questi giorni si era distinto per il suo bel tempo rispetto a quello tirrenico. Proprio sul versante adriatico, oggi potrebbero verificarsi addirittura fenomeni nevosi. Anche qui le temperature sono in calo ed oscillano tra i 7 ed i 13 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia, il tempo risulterà abbastanza instabile, specialmente su Tirreniche, Molise, alta Puglia e Lucania. Qui fiocchi di neve potranno cadere in collina, arrivando fino in pianura. Dalla sera il tempo migliorerà, anche se raffreddato dalle forti correnti. Le temperature sono in netto calo, con massime che andranno dai 9 ai 14 gradi.

L.P.

