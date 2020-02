Marco Sentieri è uno dei partecipanti al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, scopriamo chi è.

Nome: Pasquale

Cognome: Mennillo

Nome d’arte: Marco Sentieri

Data di nascita: 11 giugno 1985

Luogo di Nascita: Casal Di Principe

Segno Zodiacale: Gemelli

Altezza: 1,80

Peso: 81

Ha sempre puntato in alto ed ha sempre avuto un gran amore per la musica. Pasquale Mennillo, in arte Marco Sentieri, si è trasferito a Roma alla tenera età di 16 anni per seguire il suo sogno. Agli inizi ha collaborato con i Quarto Senso, assieme ai quali ha partecipato per la prima volta a Sanremo Rock Giovani. Solo in seguito ha deciso di distaccarsi dalla band, intraprendendo la carriera da solista aprendo i concerti di vari artisti, come Rocco Hunt e Clementino.

In Romania ha trovato grande successo, riuscendosi ad affermare ad X Factor, una volta tornato in Italia ha partecipato a Sanremo Giovani 2020 riuscendo ad uscirne vincitore e conquistando un posto tra le Nuove Proposte all’Ariston con la canzone Billy Blu.

La vita privata di Marco Sentieri

Il cantante ha già una famiglia e da poco tempo è tornato a vivere a Napoli con i suoi due figli: Gaia e Umberto. Tra le sue passioni troviamo sicuramente il calcio, tanto che ha scritto l’inno dell’Albanova, squadra militante nel campionato di Eccellenza Campano e club della sua città. Il successo in Romania gli permette di guadagnare anche una serie di ‘ospitate’ nei programmi della Nazione estera. Inoltre, come si può notare dal seguito profilo Instagram, ama indossare gioielli e collane che ne fanno di lui un personaggio che tiene al suo stile.