Georgina Rodriguez salirà sul palco di Sanremo giovedì sera, ma arriva l’indiscrezione sulla possibile presenza di Cristiano Ronaldo

Dopo la prima serata del Festival di Saremo 2020, in cui a fianco del conduttore Amadeus sono salite sul palco del Teatro Ariston Diletta Leotta e Rula Jebreal, c’è grande attesa per vedere all’opera anche Georgina Rodriguez. La modella e influencer spagnola di origini argentine è nota al grande pubblico soprattutto per essere la compagna di Cristiano Ronaldo, che da due stagioni è sbarcato in Italia con la maglia della Juventus. Un’ottima occasione anche per farsi strada nel mondo della moda e della televisione italiana.

Cristiano Ronaldo, voci parlano di una presenza a Sanremo: CR7 al Teatro Ariston?

La Rodriguez salirà sul palco dell’Ariston a fianco di Amadeus nella sera di giovedì, quella dedicata ai duetti e alle cover. Ma secondo alcune indiscrezioni rivelate dal quotidiano torinese ‘Tuttosport‘ anche Cristiano Ronaldo potrebbe essere presente a Sanremo domani sera. La conferma arriva anche da dal sito di gossip ‘Dagospia‘, secondo il quale il campione portoghese avrebbe già prenotato un intero ristorante nella cittadina ligure per starsene tranquilli con la bella fidanzata.

Oggi CR7 compie 35 anni e potrebbe essere un bel colpo studiato dalla Rai quello di chiamare sul palco l’attaccante della Juventus per salutare la compagna e fargli gli auguri in diretta tv davanti a milioni di telespettatori, che non aspettano altro. Georgina, il cui cachet per Sanremo dovrebbe aggirarsi sui 140mila euro, è arrivata in riviera con Cristiano Junior, un altro indizio sulla probabile presenza del calciatore 5 volte pallone d’oro. Lady Ronaldo ha un seguito di 16 milioni di followers su Instagram.