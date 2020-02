Farmaci contro il coronavirus: per la tv cinese arriva la svolta! Due nuovi medicinali sarebbero in grado di inibire il patogeno

La progressiva ricerca di medicinali in grado di fermare la diffusione del coronavirus, continua senza soluzione di continuità. Negli ultimi giorni si è passati dalla comunicazione da parte del sistema medico thailandese della scoperta di una cura in grado di risolvere il problema in 48 ore. Il farmaco, nato dalla fusione dei trattamenti per l’Hiv e l’influenza H1, sembra aver riscosso un grande successo in terra asiatica. Tra le grandi multinazionali farmaceutiche, la Gilead americana sembra aver già trovato un vaccino “pilota” da sperimentare a breve in terra cinese. La notizia più importante arriva però proprio dalla Repubblica Popolare. La tv asiatica(Cgtn) ha comunicato un’incredibile scoperta operata dal team di ricercatori della Zhejiang University. Secondo i primi test in laboratorio, due medicinali, l’Abidol e il Darunavir, sono in grado di neutralizzare il virus. L’emittente, sottolinea l’agenzia Agi, precisa che la scoperta è la conseguenza di alcuni esperimenti effettuati con cellule in vitro.

Farmaci contro il coronavirus: la tv cinese annuncia la svolta!

Il nome che è balzato agli onori delle cronache cinesi, è quello di Li Lanjuan, nota epidemiologa cinese. La ricercatrice si è concentrata con il suo team nella ricerca finalizzata all’inibizione del virus corona, studiando i vari casi nei laboratori della provincia di Hubei.

Lanjuan ha raccomandato l’utilizzo dei due nuovi farmaci per bloccare lo sviluppo della malattia, disponendo la produzione soprattutto per i nosocomi costruiti per l’emergenza a Wuhan.

Nel frattempo la notizie ha fatto il giro del mondo, creando delle ripercussioni anche sul mercato borsistico. Dopo la chiusura positiva delle Borse asiatiche (Tokyo +1,02%, Hong Kong +0,42%, Shanghai +1,34%), sono in rialzo anche quelle europee, in questa prima metà giornata.

