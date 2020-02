Amadeus e Fabrizio Frizzi, un’amicizia che non finisce mai. Splendido il ricordo del presentatore nei confronti dell’indimenticabile conduttore Rai a Sanremo

Oggi Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto 62 anni, ed era impossibile non ricordarlo come si deve a Sanremo, il “suo” Sanremo. Soprattutto se alla conduzione c’è Amadeus, un suo grandissimo amico che quando Frizzi ci lasciò fu davvero molto provato. Il 26 marzo 2018 il grande conduttore Rai ci ha lasciati prematuramente senza realizzare il suo più grande sogno: condurre il Festival di Sanremo. Ma da quel giorno, in ogni Festival, in ogni momento, ricordiamo Fabrizio così come merita. L’ex moglie Rita Dalla Chiesa, a pochi mesi dalla sua morte, spiegò che quello del Festival era il suo più grande desiderio. Ci fa piacere vedere che in qualche modo questa volontà si sta realizzando. “Fabrizio alla Rai ha dato tutto se stesso, era un simbolo di questa rete, e per questo almeno un’edizione di Sanremo avrebbe meritato di condurla”. Queste le toccanti parole di Amadeus nel ricordarlo e nel celebrare quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno, il 5 febbraio.

Un lungo applauso, anticipato anche in conferenza stampa dopo la prima serata, dove l’autore Claudio Fasulo ha chiesto di tributare a Fabrizio Frizzi un lungo applauso. Una standing ovation, così come quella ricevuta dall’intero Ariston quando è stato ricordato da Amadeus.

Fabrizio Frizzi e Sanremo, l’accusa di Rita Dalla Chiesa

La seconda serata del Festival di Sanremo 2020 si è aperta ricordando Fabrizio Frizzi. Sul palco è salita Carlotta Mantovan, moglie di Fabrizio e madre della piccola Stella. Un momento molto toccante per una persona, prima che un uomo di spettacolo, che forse in carriera avrebbe meritato qualcosa in più. La stessa ex moglie, Rita Dalla Chiesa, poi diventata sua grande amica, ha più volte ha accusato chi non gli ha permesso di condurre il Festival: “Lui amava la musica in modo totale – raccontava a ‘Spy’ la Dalla Chiesa – io e lui non ci siamo mai persi una sola edizione di Sanremo. Non era adeguatamente supportato dai media, che spesso si innamora di personaggini senza spessore e non valorizza chi davvero merita”. In sostanza, secondo la Dalla Chiesa, gli ultimi a tributargli il giusto affetto sono stati proprio quei giornalisti lì, quelli che erano stati così miopi in vita.