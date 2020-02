Donald Trump assolto, la votazione del Senato americano ha camncellato il rischio di impeachment per il Presidente. Ora è libero di ripresentarsi.

Donald Trump assolto, il caso impeachment è definitivamente chiuso. La votazione del Senato ha respinto entrambe le accuse, quella di abuso di potere e quella di ostruzione al Congresso che rischiavano di stoppare la presidenza. Non esistono le condizioni perché il Presidente degli Stati Uniti venga rimosso dal suo incarico e quinbdi nulla cambia.

Una vittoria su tutta la linea per Trump che non è stato scaricato dai senatori repubblicanicome qualcuno poteva immaginare. Ci sono però voci contro anche all’interno del suo partito. Come quella dell’ex candidato alla Casa Bianca, Mitt Romney, che ha votato a favore della condanna di Trump per l’accusa di abuso di potere.

Nel primo dei due voti di impeachment, sono stati solo 48 i senatori che hanno dichiarato Trump colpevole mentre 52 quelli che ihano votato per la sua salvezza. Per la condanna sarebbero serviti 67 voti a favore, cioè due terzi dei presenti. Idem nel secondo caso: 53 i favorevoli e non sono bastati per estromettere The Donald.

Alla fine della votazione il capo della Corte Suprema, John Roberts, ha emesso la sua sentenza. Nomn avendolo definito colpevole i due terzi dei senatori presenti “il Senato ritiene che Donald John Trump, Presidente degli Stati Uniti, non è colpevole del primo articolo di impeachment”.

Trump parlqa dello Stato dell’Unione Nancy Pelosi strappa il discorso

Solo qualche ore prima Trump aveva letto il suo discorso sullo stato dell’Unione davanti al Congresso: “Abbiamo raggiunto risultati incredibili e il nostro Paese è di nuovo rispettato nel mondo”. Il nostro Paese non è mai stato così forte”. E a ricordato di aver mantenuto tutte le promesse, come quelle sul commercio con gli accordi con la Cina.

Ma è stata un’altyra parentesi tesissima. lo dimostra la mancata stretta di mano, poco prima dell’inizio del discorso, tra Trump e la speaker della Camera Nancy Pelosi. La donna, terza carica dello Stato, più volte è stata inquadrata alle sue spalle mentre scuoteva la testain pieno dissenso.

Alla fine, platealmente ha strappato la copia del discorso sullo stato dell’Unione che le era appena stata consegnata dal Presidente. “L’ho strappata? E’ stata la cosa più cortese che potessi fare, considerando quali potevano essere le alternative”,ha detto parlando con i giornalisti alla fine.