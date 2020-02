Diletta Leotta col vestitino sul monopattino a Sanremo: ecco il Video pubblicato da poco dalla bellissima conduttrice di DAZN.

Questa sera sarà impegnata nella seconda puntata del Festival di Sanremo 2020, ma intanto Diletta Leotta si diverte per le strade del bellissimo comune ligure. La fantastica conduttrice di DAZN, infatti, ha pubblicato un esilarante Video su Instagram, in cui si vede girare per le strade di Sanremo a bordo di un monopattino. E la gente del posto ne ha approfittato per ammirare da vicino tutto il suo splendore…

LEGGI ANCHE >>> Una Diletta Leotta a 1000 si prepara per San Remo – VIDEO

Diletta Leotta col vestitino sul monopattino a Sanremo – VIDEO

Nel Video in questione, si vede la bellissima Diletta sfrecciare a bordo del monopattino per le strade di Sanremo con un vestitino davvero intrigante, a poche ore dall’inizio della seconda puntata. “E’ bello passeggiare a Sanremo così, sfreccia…velocissimo”, le parole della bellissima Diletta che ieri sera si è resa protagonista di un bellissimo monologo sulla bellezza di una emozionante dedica alla nonna. Ecco intanto il VIDEO pubblicato da poco sul suo profilo Instagram: