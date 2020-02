Continua a mietere vittime il Coronavirus, con altre 67 morti. I paesi europei, intanto, invitano i propri cittadini a rientrare in patria.

Nonostante i casi di guarigione dal virus che sta mettendo in piedi un paese intero, continuano ad aumentare il numero di vittime causate dal Coronavirus. Sono ben 67 le morti nelle ultime 24 ore, un dato che rimane costante e preoccupante.

Inoltre dopo l’ultima giornata, c’è stata un’impennata nel numero di contaggi. Infatti secondo le ultime stime, sono ben 24.324 i contagi, 4.000 di questi solamente nelle ultime 24 ore.

Nonostante il totale di 492 vittime dall’inizio dell’epidemia, sono ben 898 i pazienti guariti e dimessi dagli ospedali, un dato che fa comunque tirare un sospiro di sollievo.

Coronavirus, i paesi europei invitano i cittadini a rientrare

Così dopo il rimpatrio degli italiani nella penisola, anche gli altri paesi europei stanno pensando alla stessa misura di sicurezza. Infatti Gran Bretagna, Germania e Francia invitano i propri connazionali a rientrare.

Infatti le autorità francesi e britanniche hanno invitato i propri cittadini a “lasciare la Cina“, mentre quelle tedesche hanno invitato i propri cittadini a muoversi con attenzione, annunciando: “Se vi trovate in Cina, prendete in considerazione la possibilità di lasciare temporaneamente il Paese“.

Inoltre secondo i quotidiani italiani, sarebbero ben 600 i connazionali bloccatti in Cina. Infatti nei giorni precedenti sono stati rimpatriati solamente coloro che risiedevano a Wuhan. Così è partita la denuncia da parte degli altri italiani, che affermano: “In Italia pensano solo a chi è a Wuhan, aiutate anche noi“.

Intanto l’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) rimane fiduciosa. Infatti l’organizzazione confida nel tempo che si ha per agire, visto che la maggior parte dei casi si trova in Cina e nel mondo intero sono stati verificati solamente 176 casi.

Sempre per l’Oms, non è detto che la situazione non possa peggiorare, ma la fiducia nasce dall’ampio tempo d’azione che hanno i medici per scoprire un antidoto al virus.

L.P.

