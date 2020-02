Un video spuntato su internet ci porta all’interno dell’ospedale di Wuhan, costruito in solamente 10 giorni per fronteggiare il Coronavirus.

Al mondo ci sono cose che probabilmente possono succedere solamente in Cina, come la costruzione di un’intero ospedale in solamente 10 giorni.

E’ tutto vero ed è accaduto a Wuhan, centro dell’epidemia Coronavirus, che sta spaventando il mondo intero. Il Governo Cinese per fronteggiare il virus, ha disposto i fondi per la costruzione immediata di un ospedale.

La cosa sorprendente è come i lavoratori cinesi siano risuciti a completare l’opera in solamente dieci giorni. Molti architetti hanno definito la nuova costruzione come un vero e proprio “miracolo cinese“. Infatti i lavori sono iniziati il 24 gennaio e solamente il 2 febbraio è stata inaugurata l’apertura.

Coronavirus, l’ospedale dei miracoli di Wuhan

Ma il popolo cinese non è la prima volta che compie un miracolo del genere. Infatti già nel 2002 a Pechino, a causa del virus della Sars, fu costruito un ospedale sempre in dieci giorni, ma era più piccolino rispetto all’enorme stabilimento di Wuhan.

Quello di Wuhan rimane così un record unico. Stiamo infatti parlando di uno stabilimento di 25 mila metri quadri, un’opera unica al mondo per il tempo di costruzione.

Probabilmente un’opera del genere con questa velocità potrebbe essere fatta solamente in Cina, con il popolo cinese che ancora una volta di fronte ad una difficoltà riesce a compattarsi, per fornire al paese una struttura moderna e costruita in meno di due settimane.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sulla Cronaca Estera, CLICCA QUI !