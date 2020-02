Nuovo caso sospetto di Coronavirus a Verona: la donna che lavora nell’hotel della coppia cinese è stata ricoverata. Ecco il risultato dei test

Altro nuovo caso sospetto di Coronavirus in Italia, dove l’allerta ormai da giorni è massima. Una donna di Verona è stata ricoverata presso l’Ospedale Policlinico del capoluogo veneto per una febbre alta. Ciò che ha spaventato la famiglia e i medici è che la donna lavora nell’hotel di Roma dove hanno soggiornato i due cinesi affetti dal virus, attualmente ricoverati in gravi condizioni allo Spallanzani. La donna lavora come cameriera e addetta alle pulizie e avrebbe riordinato la stanza della coppia cinese dopo la loro partenza.

Coronavirus, nuovo caso sospetto a Verona: donna in isolamento precauzionale

Per ora la donna rimane in osservazione precauzionale nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Verona, dopo che per un paio di giorni ha avuto febbre oltre ai 38 gradi. Presenti anche sintomi come tosse e raffreddore, tipici della comune influenza stagionale, ma anche del Coronavirus. La donna è stata messa in isolamento, così come i suoi due figli piccoli, che hanno accusato gli stessi sintomi anche se in forma minore.

I bambini sono tutt’ora in isolamento fiduciario domiciliare. I tamponi della mamma sono stati inviati allo Spallanzani per tutti gli accertamenti previsti dai protocolli, ma dalle prime voci per ora sembra remota l’ipotesi che possa essere stata colpita dal virus cinese.

Verona, scongiurato caso di Coronavirus: il test è negativo

Fortunatamente, come annunciato dalle previsioni, la donna è risultata negativa al test del Coronavirus dai campioni analizzati dal Dipartimento di malattie infettive del Policlinico di Verona. Per la conferma ufficiale si aspettano anche gli esiti degli esami inviati allo Spallanzani di Roma e all’ospedale di Padova, centro di riferimento per il virus.