Si continua a parlare di Coronavirus anche in Italia. Secondo un sondaggio il virus cinese preoccupa il 62% degli italiani.

E’ l’argomento più caldo dell’attualità, il virus cinese che continua a mietere vittime in oriente, e che ha visto casi di contaggio anche in Italia ed in Europa.

Secondo alcuni sondaggi il virus continua a mettere paura e ansia anche tra gli italiani. Nonostante ciò, la maggior parte degli intervistati per il sondaggio, si sente tranquilla per le misure di sicurezza attuate dal governo.

A condurre lo studio ci ha pensato la Swg, che ha raccolto un dato che campiona il sentimento degli italiani sull’argomento. Andiamo quindi a vedere quanti sono gli italiani terrorizzati dal virus cinese e quanti invece non sembrano darci molto peso, ritenendolo irrilevante.

Coronavirus, l’epidemia preoccupa la maggior parte degli intervistati

Così dopo il sondaggio stilato da Swg, si è giunti alla conclusione che ben il 44% dei mille adulti intervistai ha dichiarato di essere abbastanza preoccupato, mentre il 18% si dice molto preoccupato.

Rimane invece tranquillo il 30% degli italiani, che vedono quasi impossibile una diffusione del virus nella penisola. Invece per il restante 8% il coronavirus non desta nervosismo.

Inoltre secondo il ben 49% degli intervistati, il nostro Paese è riuscito a prendere tutte le giuste misure di sicurezza per far si che non ci sia un contagio diffuso nella penisola. Il 27% invece rimane polemico, ed afferma che il governo dovrebbe fare meglio, mentre il restante 24% non ne ha idea.

Così dal sondaggio emerge che 3 italiani su 4 ritengono che il Coronavirus sia un’emergenza reale, dato che prevale su chi invece pensa che il virus non possa intaccare il nostro paese. Infine per la maggior parte degli intervistati, i veri responsabili della diffusione del virus, sono i capi di stato cinesi, ritenuti totalmente inefficenti.

Insomma anche il virus divide gli italiani, anche se da quello che emerge dal sondaggio, la maggior parte pensa che il virus sia una vera e propria preoccupazione anche per il nostro paese.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato su Curiosità e Sondaggi, CLICCA QUI !