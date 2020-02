Coronavirus, si aggrava la coppia di cinesi a Roma: ecco le loro condizioni allo Spallanzani

Purtroppo al di là delle smentite arrivate nelle ultime settimane sul falso allarmismo legato alla diffusione del coronavirus, i numeri continuano a crescere impietosi. Attualmente i contagi hanno raggiunto la cifra monstre di 24.000 unità. I morti accertati fino ad ora in Cina sono 492 e purtroppo sono dato in continuo aggiornamento. L’aspetto positivo della vicenda, sono le cure che iniziano a dare i primi risultati. Dopo l’annuncio da parte della Thailandia della scoperta di un vaccino ricavato dalle medicine usante per l’HIV e l’influenza aviaria, ora anche la Cina inizia a trovare delle contro misure al virus. Nelle ultime ore sono state dimesse dai nosocomi della città di Wuhan e della provincia di Hebei, circa 900 persone completamente guarite. Nonostante il parassita sia molto aggressivo e facilmente propagabile, a quanto pare può essere affrontato e bloccato in qualche modo. Da Bangkok fanno sapere di risultati convincenti con sole 48 ore di trattamento.

Coronavirus, si aggravano le condizioni dei due cinesi a Roma: le condizioni

Per quanto riguarda la situazione del coronavirus in Italia, arrivano buone notizie da Verona. Un’addetta dell’albergo in cui avevano soggiornato i due cinesi ricoverati allo Spallanzani, è risultata negativa al primo test, nonostante i primi sintomi preoccupanti. La coppia asiatica, in cura presso la terapia intensiva del centro ospedaliero della capitale, ha visto le proprie condizioni aggravarsi nella giornata di ieri. Attualmente stanno lottando tra la vita e la morte, sottoposti a tutti i trattamenti del caso. L’uomo è un ingegnere bio-chimico, lei un docente universitaria. Entrambi erano in ottime condizioni fisiche al momento del contagio.

Questa emergenza legata al coronavirus, sta portando ad un crollo del turismo in Cina, con previsioni di calo cospicuo dei viaggi dall’Italia fino al prossimo giugno (-8%).

Sempre per quanto concerne la crisi economica collegata alla pandemia, da registrare la chiusura degli store Adidas e Nike in Cina fino a data da destinarsi.

