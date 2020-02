Un uomo a Biella ha colpito la moglie con un ferro da stiro e poi ha tentato il suicidio: le ultime

Un uomo di 67 anni ha colpito la moglie di 58 in testa con un ferro da stiro, tentando poi di suicidarsi con un coltello. Ha dato l’allarme un vicino di casa a cui è stato chiesto aiuto dalla donna. La donna poi è stata trasferita d’urgenza al Cto di Torino. Il tutto, avvenuto in una palazzina vicino la Questura, è avvenuto al culmine di un litigio. Ora la polizia ed i RIS indagano per ricostruire i fatti. La signora presenta una profonda ferita alla testa, mentre l’uomo ha ferite da taglio su collo e gamba, all’altezza dell’arteria femorale.

Biella, dà fuoco all’auto della fidanzata

Sempre a Biella, un uomo di 32 anni ha bruciato l’auto della fidanzata per gelosia. Voleva vendicarsi con la donna che l’aveva lasciato dopo i continui litigi. Per essere più precisi, lunedì sera prima è scoppiata tra i due una lite nel rione Vaglio Colma e poi è stata incendiata la vettura. Nel frattempo la polizia, allertata per il litigio dai residenti della zona, è arrivata quando la coltre di fumo nero si ergeva in cielo. Sono arrivati anche i vigili del fuoco per spegnere le fiamme, ma non sono riusciti a salvare la Ford Fiesta. Le forze dell’ordine hanno poi trovato il colpevole nei pressi del rione mentre era armato di manganello e puzzava di benzina, poi lo hanno arrestato.I due già erano stati arrestati a dicembre dopo che, a seguito di una lite, furono scoperti come proprietari di una serra di marijuana.

