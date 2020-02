Alketa Vejsiu è una delle co-conduttrici che saliranno sul palco in compagnia di Amedeus nel 70esimo Festival di Sanremo.

Nome: Alketa

Cognome: Vejsiu

Nome d’arte: Alketa Vejsiu

Data di nascita: 19 gennaio 1984

Luogo di Nascita: Tirana

Segno Zodiacale: Capricorno

Altezza: 1,90 m

Peso: 70 kg

Alketa Vejsiu è una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo assieme ad Amedeus. Lei è nata a Tirana, in Albania, ed ha una lunga carriera in quello che è l’ambiente dello spettacolo. Grazie alla sua bellezza mozzafiato e le grandi qualità è diventata una vera e propria star nel paese d’origine. All’età di soli 17 anni viene scelta per condurre 12 Dreams of a Summer Night, un format dedicato alla danza sportiva europea. Nell’arco del tempo cresce e riesce a ritagliarsi sempre più spazio nel mondo dello spettacolo albanese.

La Carriera di Alekta Vejsiu

In particolar modo gli è stata affidata la conduzione di programmi di grande successo come Ballando con le stelle, X Factor e Chi ha incastrato Peter Pan. Quando è stata chiamata da Amadeus per lo co-conduzione del Festival di Sanremo ha risposto in questa maniera: “Sto piangendo dalla gioia! È il giorno più felice della mia carriera! Grazie Albania. Grazie Italia. Che onore. Sanremo 2020, 70^ edizione”.

Un annuncio fatto attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram e che naturalmente ha ricevuto innumerevoli reazioni da parte di tutti i suoi followers. La bellezza è uno dei caratteri predominanti che al Festival indosserà un vestito del suo marchio ‘Class by Alketa Vejsiu’, disegnato dallo stilista Valdrin Sahiti, e un altro di Dolce & Gabbana: “Sono onorata di portare l’eccellenza italiana su quel palco. Dolce & Gabbana è parte del mio guardaroba”, ha dichiarato la conduttrice in un’intervista a Di Lei. I gioielli saranno della Jewellery Masterpiece Collection di Damiani.“

La vita privata di Alekta Vejsiu

Nel 2007 si è laureata in Economia aziendale all’Università di Tirana. Ha lavorato come project manager in alcune potenti aziende albanesi. Alketa è sposata con Ardi Nelaj rinomato uomo d’affari in patria mentre i due hanno due figli: Nicole e Lionel. Non solo l’amore per quello che è il mondo dello spettacolo, ma anche e soprattutto per i suoi bambini che sono naturalmente quanto ha di più caro Alketa che ha sempre espresso anche il proprio apprezzamento per la terra italiana. Sposata nel 2006, per lei tutto sta andando a gonfie vele grazie e soprattutto alla sua bravura che gli ha permesso di ‘costruire’ una famiglia felice e che sta permettendo di vivere con serenità il gran periodo di successo che sta vivendo, in particolar modo in questo momento che vive la più grande kermesse italiana.



