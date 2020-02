Taranto, femminicidio sfiorato nel tardo pomeriggio di oggi: un 38enne ha colpito diverse volte al collo la giovane moglie. Ora lei è in prognosi riservata.

Taranto, ennesimo femminicidio sfiorato nel popoloso Rione Tamburi. Un 38enne, al culmine di una lite furiosa con la moglie, l’ha colpita diverse volte al collo con un coltello. Una scena cruenta avvenuta in presenza dei due fuigli della coppia che hanno assistito senza poter intervenire.



La vittima, secondo la prima sommaria ricostruzione degli inquirenti, è stata colpita al collo e si è accasciata sul pavimento. A quel punto il marito colto dal panico ha cercato di fuggire, ma è stato bloccato e fermato dagli agenti della Volante subito accorsi. Per lui l’accusa, in attesa di comparire davanti al magistrato, è quella di tentato omicidio.

La moglie è stata trovata cosciente, ma con numerose ferite da taglio al collo. Dopo i primi soccorsi da parte del personale del 118 è trasportata in ospedale. Secondo le prime informazioni è stata ricoverata in prognosi risevata, ma pare che non sia al momento in pericolo di vita. Gli agenti hanno anche recuperato nel loro appartamento il coltello utilizzato per l’aggressione e stanno cercando di ricostruire l’accaduto

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alto Adige, 28enne soffocata nel suo appartamento: era incinta

Taranto, una giornata di sangue Pescatore gambizzato sul lungomare

Il tentato femminicidio del pomeriggio di oggi non è stato però l’unico fatto di cronaca a Taranto. Quasi alla stessa ora infatti un pescatore è stato ferito da alcuni spari proprio mentre stava scendendo dalla sua imbarcazione. Come ha riferito lui stesso alla Polizia, a sparagli sarebbero stati due uomini a bordo di uno scooter.

Gli attentatori avrebbero esploso tre colpi di pistola, uno dei quali ha raggiunto la vittima, un trentunenne, ad un piede. L’uomo è stato subito soccorso e condotto all’ospedale Santissima Annunziata. L’agguato è avvenuto poco dopo le 17 in via Garibaldi, sul lungomare della città vecchia di Taranto.

Sul posto sono accorsi gli uomini della squadra Volante e della squadra Mobile per cercare di chiarire i contgorni dell’episodio e soprattutto fare un primo identikit di chiha sparato. Per afrlo hanno anche acquisito le immagini registrate da alcune telecamere di sicurezza per verificaree gli elementi raccolti sul posto.