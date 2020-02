Sanremo 2020, nuove polemiche tra Junior Cally e Salvini. Il rapper replica al leader della Lega che lo aveva criticato e invoca le Sardine

Questa sera comincia ufficialmente la 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020, che durerà fino a sabato 8 marzo. Le polemiche che hanno accompagnato la manifestazione canora del Teatro Ariston sono state molte e hanno riguardato soprattutto il tema del rispetto e della violenza sulle donne. Lo stesso Amadeus, conduttore e direttore artistico, è finito nell’occhio del ciclone per alcune frasi riferite nei confronti della valletta, nonché compagna di Valentino Rossi,Francesca Sofia Novello, interpretate da molti come sessiste.

Sanremo 2020, Junior Cally risponde a Salvini e invoca le Sardine

Successivamente, una volta “sbollito” il caso Amadeus, si è acceso quello del rapper Junior Cally, autore di testi molto provocatori di e cattivo gusto. L’artista è stato accusato di inneggiare con le sue canzoni la violenza sulle donne ed è stato oggetto anche di riflessioni all’interno della Rai su un’eventuale esclusione da Sanremo.

Il rapper romano è stato aspramente criticato anche da Matteo Salvini, che ha inoltre, in modo provocatorio, affermato che il vincitore del Festival sarà un cantante con idee di sinistra e che andrà contro di lui. Non si è fatta attendere la risposta di Junior Cally, che ai cronisti di ‘Adnkronos‘ ha detto: “Non ha paura delle contestazioni, affronterò con professionalità il palco di Sanremo. Salvini? Io sono un cantante non un politico, lui è un pesce grosso, ma io preferisco di gran lunga le Sardine…“. Il rapper di Fiumicino nel testo del brano, di stampo politico, che porterà al Festival ha inserito dei chiari riferimenti al leader della Lega.