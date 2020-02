Tutto pronto per la prima serata della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Andiamo a scoprire insieme tutti i big, ospiti e le nuove proposte.

E’ tutto pronto per la prima serata di Sanremo 2020. C’è una grandissima attesa per la nuova edizione del Festival condotta da Amadeus, che nell’ultimo anno ha entusiasmato il pubblico italiano con il suo gameshow “I soliti ignoti”.

Sarà una prima serata ricca di ospiti eccellenti e che vedrà salire sul palco dell’Ariston i primi 12 big in gara. Ad accompagnare Amadeus alla conduzione ci sarà Rosario Fiorello nel ruolo di “valletto”, mentre le due figure femminili saranno: Diletta Leotta e Rula Jebreal.

Per quanto riguarda gli ospiti, spazio alle stelle tricolori famose in tutto il mondo. Il primo ospite d’eccezione, sarà la pop star Tiziano Ferro, rponto a far ballare tutto il pubblico dell’Ariston. Poi spazio all’intramontabile coppia Albano e Romina, pronti a riproporre le loro famose hit.

E poi ancora, torna Emma Marrone sul palco dell’Ariston dopo un 2019 travagliato in cui ha sconfitto il grande male. Infine spazio al cast del film di Gabriele Muccino “Gli anni più belli“. Saliranno quindi sul palco Sanremese: Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria.

Sanremo 2020, i primi 12 big in gara

Durante questa prima serata di Sanremo del 4 Febbraio, canteranno sul prestigioso palco ben 12 big. Questa sera in prima serata si esibiranno:

Achille Lauro (Me ne frego);

(Me ne frego); Anastasio (Rosso di rabbia);

(Rosso di rabbia); Bugo e Morgan (Sincero);

(Sincero); Diodato (Fai rumore);

(Fai rumore); Elodie (Andromeda);

(Andromeda); Irene Grandi (Finalmente io);

(Finalmente io); Le Vibrazioni (Dov’è);

(Dov’è); Marco Masini (Il confronto);

(Il confronto); Raphael Gualazzi (Carioca);

(Carioca); Riki (Lo sappiamo entrambi);

(Lo sappiamo entrambi); Rita Pavone (Niente – Resilienza 74);

(Niente – Resilienza 74); Alberto Urso (Il sole ad Est).

Ovviamente la lista è in ordine alfabetico, visto che la Rai non ha reso ancora noto chi sarà il primo ad esibirsi.

Ma questo martedì sarà riservato anche alle nuove proposte. Quindi i primi quattro cantanti pronti a far innamorare il pubblico del futuro saranno: Leo Gassman (Va bene così), Eugenio in via di Gioria (Tsunami), Fadi (due di noi) e Tecla Insolia (8 marzo).

Per la votazione i cantanti dovranno passare sotto l’occhio di tre giurie: quella demoscopica, la giuria della sala stampa ed infine la giuria formata dai musicisti dell’Orchestra.

L.P.

