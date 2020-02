Sanremo 2020: Achille Lauro si presenta sul palco con un lungo mantello nero e oro. Poi quando lo sveste rimane mezzo nudo sul palco del Festival.

Festibal 2020: il primo ‘nude look’ sul palco dell’Ariston arriva da un uomo. Achille Lauro si è presentato per il secondo anno di fila e ha deciso di esagerare. Ha indossato un mantello nero lungo e bordato di oro, con un bel fiocco al collo.

Ppoi a metà del suo brano, il rapper romano se lo è tolto ed è rimasto praticamente nudo. O meglio, indossava una tutina aderente color carne con tanto di brillantini, molto scollata e lunga fino al ginocchio. Forse sarà piaciuta a Cristiano Malgioglio, seduto in prima fila. Di sicuro ha colpiro nel segno e ha fatto persino passare in secondo piano la sua canzone.

Molto più elegante Irene Grandi, che con un brano scritto da Vasco Rossi e Gaetano Curreri, ha aperto la serata. Riforusamente in nero, elegantissima e anche senza reggiseno. O almeno questa è stata l’impressione generale.

Achille Lauro è come San Francesco, così spiega la sua performance

Ma perché Achille Lauro si è presentato mezzo nudo sul palco di Sanremo 2020? Lo spiega lui stesso con una nota. Ha voluto interpretare la celebre scena attribuita a Giotto in una delle ‘Storie di San Francesco‘ della Basilica Superiore di Assisi. Quando cioé il Santo si è spogliato dei propri abiti e di ogni bene materiale per dedicarsi alla religione e alla solidarietà.

Così ha chiesto la collaborazione di un designer apprezzatissimo come Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci. “Nell’assoluto rispetto della religione, e con grande umiltà Lauro ha scelto di rappresentare la figura del Santo in una delle sue rappresentazioni iconografiche più note. Per omaggiare la figura di un Uomo così iconico, che ancora oggi porta con sé il valore inestimabile di un messaggio universale”.

Quindi ha indossato una cappa di velluto nero, ricamata a mano, con pailettes oro e argento per rappresentare il mondo a cui il Santo ha scelto di rinunciare. Achille Lauro torenerà nella serata dei duetti con Annalisa intepretando ‘Gli uomini non cambiano’, portata al successo dall’indimenticabile Mia Martini.