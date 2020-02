Terribile incidente a Roma, dove un’auto ha investito un ragazzino di 11 anni sulle strisce pedonali. Lo riferisce proprio in questi istanti ‘tg24.sky.it’, secondo cui l’episodio sarebbe avvenuto precisamente in via di Casalbianco a Settecamini. Il ragazzino sarebbe stato trasportato immediatamente in ospedale in codice rosso dal momento che le sue condizioni di salute sarebbero gravi. Proviamo, però, a fare ulteriore chiarezza su quanto accaduto nella Capitale proprio in queste ore e sulla dinamica dell’incidente.

LEGGI ANCHE >>> Varese, sbaglia la manovra e finisce con l’auto nel supermercato

Roma, 11enne investito da un’auto

Secondo le primissime ricostruzioni, il ragazzino era intento ad attraversare sulle strisce pedonali quando è sopraggiunta un’auto guidata da un ragazzo di 26 anni che lo ha investito. Quest’ultimo adesso è in ospedale per gli accertamenti su una eventuale assunzione di alcol e droga. La polizia locale del IV Gruppo Tiburtino sarebbe al lavoro per i rilievi del caso e per fare chiarezza sulla dinamica di questo incidente. Seguiremo con attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati, soprattutto per quanto concerne le condizioni del ragazzino di 11 anni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Brescia, poliziotto si suicida: era stato attaccato sui social