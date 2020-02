Papa Francesco ha parlato al popolo dei cattolici. Il Santo Padre ha voluto leggere alcuni passi della Bibbia.

Papa Francesco ha letto un passo della Bibbia oggi per la celebrazione giornaliera della Santa Messa. Il Santo Padre ha esaminato alcuni passi della Bibbia e per questo ha anche fatto emozionare parecchi fedeli e cattolici. Il capo della Chiesa ha letto parte del Sacro Libro dei cattolici ed ha esaminato una delle problematiche più antiche della religione, ovvero l’allontanamento dei fedeli dalla Chiesa. Di seguito quanto riportato da Vaticannews.

Papa Francesco: “Dio piange quando ci allontaniamo”

“Figlio mio, Assalonne! Fossi morto io invece di te!” E’ il grido angosciato di Davide, in lacrime, alla notizia della morte del figlio. La Prima Lettura della liturgia odierna, tratta dal Secondo Libro di Samuèle, descrive la fine della lunga battaglia condotta da Assalonne contro il proprio padre, il re Davide, per sostituirlo sul trono. Papa Francesco riassume il racconto biblico, afferma che Davide soffriva per quella guerra che il figlio gli aveva scatenato contro convincendo il popolo a lottare al suo fianco, tanto che Davide aveva dovuto fuggire da Gerusalemme per salvare la propria vita. “Scalzo, la testa coperta, insultato da alcuni, altri gli buttavano pietre, perché tutta la gente era con questo figlio che aveva ingannato la gente, aveva sedotto il cuore della gente con promesse.

Ma perché piangi? Lui era contro di te, ti aveva rinnegato, aveva rinnegato la tua paternità, ti ha insultato, ti ha perseguitato, piuttosto fa’ festa, festeggia perché hai vinto!”. Ma Davide dice soltanto: “Figlio mio, figlio mio, figlio mio”, e piangeva. Questo pianto di Davide è un fatto storico ma è anche una profezia. Ci fa vedere il cuore di Dio, cosa fa il Signore con noi quando ci allontaniamo da Lui, cosa fa il Signore quando noi distruggiamo noi stessi con il peccato, disorientati, perduti. Il Signore è padre e mai rinnega questa paternità: ‘Figlio mio, figlio mio'”.

