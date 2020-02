Papa Francesco ribadisce la sua idea sul celibato dei preti e smentisce le accuse di essere un riformista. Sintonia totale con Giovanni Paolo II

Papa Francesco spazza ogni dubbio sul suo pensiero in merito al celibato dei sacerdoti. Bergoglio, in un momento difficile per la Chiesa Cattolica dopo i recenti casi di abusi da parte di preti su minori, ha voluto gettare acqua sul fuoco, affermando di essere in linea con quanto predicato da Giovanni Paolo II su come deve essere il sacerdozio. In una intervista rilasciata al teologo e scrittore Don Luigi Maria Epicoco, inclusa nel libro ‘San Giovanni Paolo Magno‘ in uscita l’11 febbraio, il Papa ha definito il celibato come “un dono e una grazia, non un limite“.

Chiesa, Papa Francesco difende il celibato dei preti. Smentite le accuse degli oppositori

Il Pontefice argentino, ritenuto da molti come un riformista e rivoluzionario, addirittura definito “papa comunista”, con le sue affermazioni torna nella sfera “conservatrice”. “Sono cambiate alcune cose nell’essere sacerdote rispetto al passato, ma il principio essenziale rimane lo stesso” ha dichiarato Francesco. C’è chi accusa che i casi di abusi e violenze commesse da uomini di Chiesa sia una diretta conseguenza delle privazioni psicologiche e sociali dovute al celibato obbligatorio dei preti, e da più parti se ne invoca l’abolizione come rimedio.

Il Papa di Buonos Aires, invece, rimane coerente con la linea tracciata da Wojtyla e Ratzinger, proseguendo nella tradizione cattolica del celibato, definendolo come “la grazia che contraddistingue la Chiesa cattolica latina“. Bergoglio ribadisce: “Bisogna conservare la genuinità del Vangelo e trattenere desideri che vengono dal basso“.