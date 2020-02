Matteo Faustini è uno dei partecipanti al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, scopriamo chi è.

Nome: Matteo

Cognome: Faustini

Nome d’arte: Matteo Faustini

Data di nascita: 5 ottobre 1994

Luogo di Nascita: Brescia

Segno Zodiacale: Bilancia

Altezza: 1,75

Peso: 74

Matteo Faustini, da sempre appassionato di musica, è alla prima partecipazione a Sanremo, passando per il concorso Area Sanremo con il brano Nel bene e nel male. Una carriera che l’ha visto però entrare a far parte del Coro delle voci bianche del Teatro alla Scala di Milano ed ha già scritto oltre 50 brani. Un cantante di conseguenza precoce che ha la possibilità di mettersi in mostra dopo essere uscito vincitore dall’Area Sanremo. Ricordiamo poi che è già stato in tour con gli “Smooth Criminals”, una tribute band dedicata a Michael Jackson. Il 31 dicembre 2019 si è inoltre esibito durante l’edizione dell’ormai rinomato veglione di Rai Uno che saluta l’anno.

La vita privata di Matteo Faustini

Oltre alla musica, Matteo Faustini ha continuato gli studi, laureandosi in Scienze Linguistiche e Letterature Straniere. Ora svolge il ruolo di maestro elementare alla scuola primaria di Cologne, in provincia di Brescia. Lo stesso autore, durante i primi anni della propria carriera, ha affermato: “Essere umano e cantautore è difficile perché la musica si ama al punto tale da odiarla“. Insomma, un amore viscerale che gli ha permesso poi di abbattere ogni barriera e di arrivare a Sanremo. Molto attivo sui social, fa trasparire numerose emozioni tanto da avere migliaia di fan che lo seguono su Instagram.