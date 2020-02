Clamorosa idea in casa Liverpool: con una Premier League di fatto già vinta a +22 dal Manchester City secondo, i tifosi chiedono a gran voce il ritorno simbolico dell’eterno capitano.

Il ritorno di Steven Gerrard. E’ questa la pazza e clamorosa idea che prende corpo in casa Liverpool. L’iniziativa arriva direttamente dai tifosi, i quali si stanno mobilitano per un ‘tesseramento lampo’ della storica e indelebile bandiera dei Reds.

Il motivo? Fargli sollevare il trofeo della Premier League da lui mai vinto. L’idea, dunque, è appunto quella di ingaggiarlo appena per permettergli di alzare una coppa che gli manca e che la squadra di Jurgen Klopp ha già ipotecato.

Con numeri da record, infatti, il Liverpool conduce in vetta a 73 punti e addirittura a +22 sul Manchester City secondo. Una formalità dunque, il che non impegnerebbe troppo nessuna delle due parti ma che farebbe felici tutti.

Gerrard, ritiratosi nel 2016 e attuale allenatore dei Ranges, ha vestito la maglia del Liverpool per ben 17 anni di cui 12 da capitano. Il suo bottino personale vede 710 presenze e 186 reti, per un totale di undici titoli. Ovvero due Coppe di Inghilterra, tre Coppe di Lega, una Coppa UEFA, due Supercoppa UEFA e una Champions League.

Ma Gerrard, in questo palmares da urlo, non è mai riuscito ad aggiungere la Premier League. Così ecco il momento perfetto. La richiesta della tifoseria è di inserirlo per le ultime cinque partite, numero minimo per essere considerato parte integrante della rosa. La campagna è diventata subito virale, trasformandosi in un vero e proprio plebiscito.