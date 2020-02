Leo Gassmann è uno dei partecipanti al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, scopriamo chi è.

Nome: Leo

Cognome: Gassman

Nome d’arte: Leo Gassman

Data di nascita: 22 novembre 1998 (21 anni)

Luogo di Nascita: Roma

Segno Zodiacale: Scorpione

Altezza: 1,80 cm

Peso: 73 kg

Account Instagram

Account Facebook

Leo Gassman studia fin dall’infanzia il canto e anche l’uso degli strumenti musicali. Così si iscrive al conservatorio dove oltre a poter allenare la voce, si dedica alla chitarra. Nel 2018 tenta la via dei talent show con la presentazione al casting di X Factor. Alla dodicesima edizione del rinomato talent riesce pian piano a convincere i giudici tanto da essere scelto nella squadra di Mara Maionchi. Supera le varie fasi e si ferma soltanto in semifinale dove è costretto ad arrendersi ed è eliminato. Prova quindi a mettersi in campo a Sanremo 2020, presentandosi con il brano Vai bene così che è anche la prima traccia del suo nuovo album intitolato Strike.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Sanremo 2020: Achille Lauro è il primo che si spoglia sul palco

La vita privata di Leo Gassman

Leo Gassman è figlio del celebre Alessandro Gassman che l’ha seguito in tutto il percorso artistico tanto da incoraggiare spesso il ragazzo tramite i social network durante l’esperienza ad X Factor. La presenza di una famiglia ‘importante’ ha però portato Leo ha dichiarare: “Io sono cresciuto in una famiglia di persone felici. Sono stato molto fortunato perché mi sono stati mostrati i lati belli della vita. Arrivato a questo punto però voglio liberarmi e sfogarmi, insomma, alleggerirmi.Voglio dimostrare a me stesso di potere capire la mia strada, e crearmi un qualcosa di mio”. Probabilmente fidanzato, il giovane cantante non ha mai mostrato ai suoi followers la propria metà del cuore, ma durante X Factor ha lanciato segnali inequivocabili dedicando la canzone Pianeti di Ultimo ad una ragazza presente nel pubblico.