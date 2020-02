Segui le estrazioni della sestina del SuperEnalotto e scopri i Numeri estratti del Lotto live e 10 e Lotto di oggi martedì 4 Febbraio 2020 in tempo reale.

Tornano le estrazioni di questa seconda prima settimana di febbraio. Quest’oggi martedì 4 Febbraio 2020 ci sono le estrazioni Live di Lotto, SuperEnalotto e 10 e Lotto. Il Jackpot ricomincia a salire dopo la vincita del vecchio montepremi di 209.000.000 di euro. E’ stato il record di Jackpot Sisal. Lo scorso Jackpot ha superato anche le lotterie americane di Mega Millions e , che hanno una vincita massima attuale rispettivamente di 154 e 50 milioni di dollari, che equivalgono a 140 e 45 milioni di euro. SuperEnalotto, l’ultima estrazione di martedì 1 febbraio

Torna a 16,8 milioni di euro la raccolta di SuperEnalotto e SuperStar in questo febbraio 2020. Il Jackpot è stato centrato pochi giorni fa, il 28 gennaio, ad Arcola (La Spezia) con un “6” da 67 milioni di euro, primo centro del 2020.

Accanto al “6”, primo della storia centrato in Liguria, non sono mancate altre soddisfazioni per i giocatori: da inizio anno, solo con i premi di seconda categoria principali, sono stati vinti oltre 828mila euro.

Estrazioni del SuperEnalotto, i numeri di oggi giovedì 4 febbraio 2020