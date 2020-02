Emily Ratajkowski ha appena pubblicato un video che sta facendo impazzire i fan. In tanti stanno condividendo il breve filmato, che sta infiammando Instagram.

Emily Ratajkowski è una delle modelle e delle donne più belle e cercate del web. La giovane donna, di una bellezza incredibile già da giovanissima, ormai è uno dei nomi di picco dell’industria fotografica e della moda. Le sue foto sono condivise da milioni di fan, i marchi di tutto il mondo si fanno concorrenza per ottenerla come modella dei propri capi. Ogni sua immagine, infatti, viene vista e condivisa da un numero impressionante di persone, che inevitabilmente significa pubblicità per qualsiasi brand che punti a diventare un marchio globale. Nell’ultimo video postato, però, la modella nata a Londra ma dalla cittadinanza americana.

Emily Ratajkowski si filma indossando dell’intimo trasparente – VIDEO

Emily Ratajkowski rientra in quella categoria definita supermodelle. E’ infatti tra le primissime scelte per ogni brand, ha una fama mondiale ed infatti il suo account vanta oltre 25 milioni di followers. Una cifra incredibile, che rispecchia la bellezza e l’apprezzamento che gli internauti nutrono per la giovane modella. Nell’ultimo video la si vede indossare dell’intimo trasparente, con una profondissima scollatura. Il video, per quanto breve, è incredibilmente evocativo ed è diventato immediatamente uno dei contenuti del giorno. In tantissimi hanno condiviso e commentato la foto, tessendo le lodi della supermodella e sottolineando la sua bellezza senza confronti. Non che ce ne fosse bisogno, basta avere un paio d’occhi per accorgersene da soli. Il video pubblicato sull’account Instagram ufficiale della donna è in basso.

