Coronavirus, due casi sospetti in provincia di Salerno: una coppia cinese si sarebbe presentata al presidio ospedaliero ‘Martiri di Villa Malta’ di Sarno.

Altri casi sospetti di Coronavirus in Italia, questa volta in Campania. A Sarno (provincia di Salerno) – secondo quanto riferito dal sito dell’Agi – una coppia di cinesi si sarebbe presentata all’ospedale ‘Martiri di Villa Malta’ con sintomi influenzali e con le mascherine protettive. L’Asl di Salerno avrebbe immediatamente messo in isolamento le due persone, attivando dunque quello che è il protocollo ministeriale previsto per casi simili.

Coronavirus, due casi sospetti in provincia di Salerno

La donna cinese sarebbe tornata circa 10 giorni fa da una città che dista circa 400 km da Wuhan, centro da cui è partito il virus, e per questo sarebbe stata trasferita all’ospedale ‘Cotugno’ di Napoli, specializzato in malattie infettive. Entrambi i pazienti si sottoporranno nelle prossime ore ad esami più approfonditi per capire di cosa si tratta: seguiremo con estrema attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati.

