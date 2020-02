Cecilia Rodriguez ancora più scatenata della sorella. Nella serata di Sanremo, la showgirl argentina alza la temperatura del web con una foto bollente.

Cecilia Rodriguez ha scelto una via alternativa a Sanremo. Nella prima serata del Festival, lei ha deciso che i suo follower avessero bisogno di un po’ di carica. Così ha postato sul suo profilo Instagram un’immagine che non ha bisogno di grandi commenti. In realtà è poiù quello che si vede, di quello cghe rimane mascosto da un top troppo piccolo per contenerla.



Un’ovazione generale, come dimostrano gli oltre 110mila ‘like’ ricevuti nel giro di un’ora. In mezzo ai tantissimi commenti estasiati, compreso quello di Valentina Ferragni, spicca però quello di Belen. Che certo sua sorella la conosce bene, eppure è rimasta stupita da quesata esplosione di sensuialità: “Ma tuttaapò?????”, le scrive, come se il commento in realtà arrivasse da suo marito. Un’espressione quasi napoletana per sottolineare tanta esplosione di bellezza esagerata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Belen Rodriguez fa impazzire i follower a colpi di intimo – VIDEO

Cecilia Rodriguez provoca i suoi fan ma Ignazio può dormire tranquillo

Visualizza questo post su Instagram Lolita Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 4 Feb 2020 alle ore 12:40 PST

Chi invece per ora è rimasto zitto è Ignazio Moser, che pure la sua donna la conosce bene. Di recente sono andatoi i vacanza nella sua Argentina e lei ha detto che pertivano “per diventare una famiglia”. In fondo stanno insieme da oltre due anni, dopo quell’incontro fortuito e decisivo al Grande Fratello Vip 2. E da mesi convivono, senza che la svolta abbia provocato nessuna frattura o frizione.

Se Cecilia fosse incinta? Quest’ultimo scattodi oggi sembra mettere fine alle voci, ma non a quelle delle nozze. “Matrimonio? Sono un pò frenata su questo al momento, ho sempre paura che si possa rovinare qualcosa del nostro rapporto. Conviviamo da quando ci siamo conosciuti quindi non ho questa fretta, ancora”, ha confessatoChechu poche settimane fa intervistata da Lorella Bocci su Real Time.

Nessuno mette in dubbio la forza dei loro sentimenti, ma probabilmente lei è rimasta scottata dalla fine della storia con Francesco Monte. Certo, se dovesse arrivare un bambino cambierebbe molto. Per ora però pare non essere così.