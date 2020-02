Albin Ekdal, centrocampista della Sampdoria, ha fatto un appello riguardo ai calciatori gay che spesso si nascondono per paura

Albin Ekdal, giocatore della Sampdoria e della nazionale svedese, durante la seduta del Parlamento Europeo a Bruxelles ha tenuto un importante discorso in video sul tema dell’omosessualità nel calcio.

Il discorso di Ekdal sui calciatori gay

“Mi dispiace non essere presente oggi per gli impegni con la mia squadra, ma ci tenevo comunque a far parte di questa interessante conferenza. Come calciatore professionista ritengo sia essenziale contribuire a sensibilizzare il pubblico europeo su questo argomento. In un mondo ideale nessuno dovrebbe sentirsi a disagio nel dichiararsi omosessuale, sia nella vita che nel calcio. Purtroppo la realtà è molto diversa.

Nel nostro sport solo otto giocatori si sono ufficialmente dichiarati omosessuali. Tanti altri vorrebbero farlo, ma non se ne sentono liberi perché hanno paura delle reazioni negative. Questo è un ambiente dove l’omofobia è ancora diffusa. Questi giocatori sono preoccupati di diventare un bersaglio per gli insulti e lo scherno, sia dentro che fuori dal campo. Come risultato, si sentono obbligati a nascondersi, fuggire e vivere nella paura.

Per questo dobbiamo reagire utilizzando l’istruzione come una forza per un cambiamento positivo. Che società siamo se un ragazzino non può seguire il suo sogno di diventare un calciatore per via del suo orientamento sessuale? Ogni volta che un ragazzino appende le scarpe al chiodo e smette di giocare perché non è accettato nello spogliatoio della sua squadra o da chi lo circonda, è una sconfitta per il mondo del calcio.

Essere omosessuale non definisce te come persona, ma determina solo chi trovi attraente. Ognuno di noi è parte della razza umana, e abbiamo una passione in comune: amiamo il calcio e questa è la cosa più importante per tutti noi”.

