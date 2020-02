Bisceglie, 30enne muore carbonizzato dopo schianto con autocisterna sulla strada provinciale 85 che unisce Bisceglie a Corato.

Terribile incidente stradale in Puglia, sulla strada provinciale 85 che collega Bisceglie a Corato. Un ragazzo di 30 anni – secondo quanto riportato dall’edizione online de ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’ – avrebbe perso la vita in seguito ad un violento scontro con un’autocisterna. L’auto della vittima avrebbe preso fuoco e il 30enne alla fine sarebbe morto carbonizzato. Per lui non c’è stato niente da fare all’arrivo dei primissimi soccorritori.

LEGGI ANCHE >>> Roma, 11enne investito da un’auto sulle strisce pedonali: grave

Bisceglie, muore carbonizzato dopo schianto con autocisterna

L’uomo che guidava l’autocisterna con all’interno il vino, invece, sarebbe rimasto illeso dopo lo scontro con l’utilitaria del ragazzo di 30 anni. I carabinieri della Tenenza biscegliese e la Polizia locale di Bisceglie sarebbero adesso al lavoro per fare chiarezza sulla reale dinamica dell’incidente che è costato la vita al 30enne. Il tratto di strada della provinciale, invece, sarebbe stato chiuso al traffico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Varese, sbaglia la manovra e finisce con l’auto nel supermercato