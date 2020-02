Belen Rodriguez è protagonista di un nuovo sport pubblicitario che sta facendo girare la testa a milioni di italiani.

Belen Rodriguez sta spopolando sul web con un video da capogiro. La famosissima modella e conduttrice televisiva argentina, infatti, ha da poco postato sul suo account Instagram ufficiale un video che la vede per protagonista. Come si può capire, la donna è nuova testimonial di una nuova linea di intimo e non ha mancato di pubblicare sui social network uno spezzone della pubblicità che la vede occupata a mostrarsi con della biancheria intima addosso. In tantissimi stanno commentando quello che è accaduto ed il video è già diventato un trend assoluto sui social.

Belen Rodriguez fa impazzire i follower a colpi di intimo – VIDEO

La bellezza di Belen Rodriguez è senza eguali. La conduttrice televisiva sudamericana che ha spopolato in Italia, infatti, è tra le donne più apprezzate del panorama europeo e per questo in tantissimi vogliono averla come immagine del proprio brand. Ci è riuscita Jadea, la nuova linea di intimo femminile, che ha trovato in lei la figura perfetta per trasformare i propri capi in oggetti desiderati ed a cui prestare attenzione massima. Il video sta suscitando tante reazioni sul web ed ora i pubblicitari aspettano anche una variazione, in positivo ovviamente, delle vendite.

