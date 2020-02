Belen Rodriguez infiamma di nuovo i social: lo scatto su Instagram in intimo con l’effetto vedo-non vedo manda nuovamente in tilt di fans.

Belen Rodriguez infiamma di nuovo i social. Instagram in particolare. Perché la show girl argentina, questa volta, ha postato uno scatto mozzafiato per una nuova campagna pubblicitaria per Jadea Intimo.

Belen, nuovo scatto bollente via Instagram

In intimo appunto, spunta un suggestivo completino vedo-non vedo con l’effetto proprio nelle zone più suggestive. Uno scatto che ha ovviamente scatenato subito i tantissimi fans pronti a commentare.

La particolarità, inoltre, è che la bella sudamericana è eretta su base tra diverse statue alle spalle. Un gioco per accostarla appunto un’opera d’arte col suo fisico scolpito. Per lei, infatti, gli anni non passano e lo si vede post dopo post.

“Che faccia dolce e che bella donna sei … De Martino sarà pazzo”, scrive un fan. Da lì gli interventi più disparati: “Strepitosa”, “La più bella”, “Un raggio di luce in una giornata cupa e grigia”, “letale”, e “Sei pazzesca la più bella della televisione”.

Potrebbe interessarti anche —> Sabrina Ferilli, condannato lo stalker. Diceva: “Mi mandano gli alieni”

Inutile sottolineare i numeri strepitosi riscontrati dal post. Uno tzunami di interazioni per la donna più ricercata sui social. Solo Diletta Leotta, probabilmente la supera. Anche se il pubblico maschile sembrerebbe spaccato perfettamente in due al momento: chi propende per la bionda catanese, e chi invece si tiene stretta la bellezza latina. Voi da che parte state?

Leggi anche —> GF Vip, notte di fuoco tra Pago e Serena: produzione spegne telecamere – VIDEO