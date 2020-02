Sparatoria negli USA in un’università Texana, bilancio preoccupante

Sparatoria proprio in queste ore alla Texas A&M University, nella località di Commerce, non lontano da Dallas. Un uomo ha sparato sulla folla colpendo almeno tre persone di cui due morti ed un ferito che è stato subito portato in ospedale. Al momento non si hanno ulteriori notizie dalla Polizia degli Stati Uniti: il nome del killer ed il possibile movente non è ancora noto.

Gli agenti federali arrivati sul posto – dopo aver chiesto rinforzi – hanno circondato il campus.