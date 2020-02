Texas, uccelli invadono centro commerciale: sembra il film di Hitchcock come si vede nel video che sta circolando in queste ore.

Incredibile quanto accaduto in un centro commerciale a Burleson, un sobborgo di Fort Worth, tra le contee di Denton, Parker, Tarrant, e Wise, nello Stato del Texas. Migliaia di uccelli – come si vede in un video che sta circolando in queste ore sul web – avrebbero letteralmente preso d’assalto il centro commerciale e fatto spaventare le tante persone che erano impegnate a fare shopping in quel momento.

Texas, uccelli invadono centro commerciale: il Video

Alcuni presenti avrebbero descritto quella scena come qualcosa di “terrificante”, con gli uccelli che erano ovunque, tra le macchine, negli alberi e in cielo. Si tratterebbe di gracchioni, che sono soliti fermarsi in questi posti per vedere se qualcuno ha lasciato cibo. Intanto, però, le persone presenti nel centro commerciale del Texas hanno avuto davvero paura, proprio come nel film ‘Gli uccelli’ di Alfred Hitchcock. Ecco il VIDEO che sta circolando in queste ore sul web:

