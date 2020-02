SuperBowl 2020, vince Kansas City 31-20 su San Francisco: Half Time show con Shakira e J. Lo

C’era grandissima attesa per il Super Bowl 2020. L’evento sportivo più seguito d’America e tra i più importanti a mondo, ha visto trionfare i Kansas City Chiefs, che si sono portati a casa il trofeo della LIV (54sima) edizione. Nella sfida dell’Hard Rock Stadium di Miami, tirato a lucido per l’occasione, si sono affrontati i campioni della National Football Conference, i San Francisco 49ers, e quelli dell’American Football Conference, i Kansas City Chiefs. L’evento è stato ribattezzato come il più ricco di sempre, grazie alle cifre record sborsate dagli sponsor. Pensare che gli spot politici di Trump e Bloomberg sono costati la bellezza di 10 milioni di dollari per soli 60 secondi di spazio.

Tornando alla parte sportiva di un evento che è anche tanto altro, i Kansas City hanno vinto per 31-20 contro i San Franciso 49ers, rispettando i favori del pronostico che li davano avanti. I Chiefs tornano ad alzare il Vince Lombardi Trophy a distanza di 50 anni, secondo titolo della loro storia (il primo e unico finora nel 1970). Partita ribaltata come spesso capita nell’ultimo quarto, quando Kansas City, sotto 20-10, ha piazzato un parziale di 21-0 con tre touchdown. Man of the match Williams, autore dei due touchdown decisivi, ben servito dal talentuoso quarterback Mahones. I Chiefs succedono nell’albo d’oro ai New England Patriots.

SuperBowl 2020, vince Kansas City: Half Time show con Shakira e J. Lo da urlo

A farla da padrone, come sempre, lo spettacolo dell’Half Time. Per questa 54° edizione le star designate per intrattenere il pubblico nell’intervallo erano Shakira e Jennifer Lopez. Le due star latine del pop hanno realizzato un show davvero mozzafiato, mandando in visibilio la folla dell’Hard Rock Stadium di Miami. Canti e balli sulle note dei loro successi storici, apprezzatissimi dagli oltre 62.000 spettatori. L’inno nazionale, invece, è stato interpretato in modo magistrale da Demi Lovato.

Il tabellino del Super Bowl 2020

San Franciso 49ers-Kansas City Chiefs 20-31

Marcatori: 7′ Gould (fg), 14′ Mahomes (td), 14′ Butker (ep), 20′ Butker (fg), 25′ Juszczyk (td), 25′ Gould (ep), 35′ Gould (fg), 43′ Mostert (td) 43′ Gould (ep), 54′ Kelce (td), 54′ Butker (ep), 57′ Williams (td), 57′ Butker (ep), 59′ Williams (td), 59′ Butker (ep)

