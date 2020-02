Alla scoperta del Priorato di Malta, una delle tante bellezze mozzafiato presenti nella Capitale. Costruito nel secolo XVIII in stile barocco, è famosa anche per la vista fantastica che si vede già dalla serratura d’ingresso.

Priorato di Malta, uno dei tanti luoghi fantastici di Roma. Si tratta di un patrimonio dell’umanità, un’attrazione situata nella Capitale che registra ogni anno tantissimi turisti italiani e stranieri.

E’ famosa per due motivi: la sua bellezza totale e i suoi grandissimi giardini, ma anche per lo spettacolo che vi esce osservando la villa dalla serratura della porta iniziale. Basta fare un giro sul web per comprendere quanto sia nota (e spettacolare) per tale motivo.

Priorato di Malta, dove e quando vederlo

Osservando da quella prospettiva, infatti, oltre allo spettacolo, è possibile vedere anche la perfezione geometrica della zona. Una prospettiva inedita che tra l’altro divide perfettamente due Stati: l’Aventino, dove si trova appunto la villa, e la Città del Vaticano con la cupola di San Pietro. Tale prospettiva ovviamente non è casuale, ma è studiata dall’architetto per far sembrare la struttura molto più vicina di quanto non sia in realtà.

Costruito nel secolo XVIII in stile barocco, il Priorato di Malta è un complesso con edifici e giardino di proprietà dell’Ordine di Malta. E’ infatti la sede storica del Gran priorato di Roma dei cavalieri di Malta, oggi Sovrano militare ordine di Malta. Ospita l’ambasciata italiana e gode del diritto di extraterritorialità dal lontano 1869.

E per visitare la struttura bisogna adeguarsi ad alcuni giorni specifici. Ovvero ogni venerdì dalle 09.30 alle 12.30. In più c’è un’apertura straordinaria un sabato al mese, comunicata di volta in volta. Per prenotare la visita ai giardini del priorato dei Malta è molto semplice: basta inviare un’email a [email protected]