Miriam Leone è il volto del nuovo spot di Now TV. La bellissima attrice e modella è protagonista di uno spot davvero molto interessante e divertente.

Sport molto divertente quello che vede Miriam Leone protagonista assoluta. La campagna pubblicitaria è firmata Now Tv, nuovo servizio che permette di vedere dei programmi televisivi in streaming. Ecco cosa offre Now Tv:

Sport con la Serie A TIM con 7 partite su 10 ogni giornata, la UEFA Champions League e la UEFA Europa League, la Premier League con 5 partite a turno, la Bundesliga con 3 partite a turno, la MotoGP, la Formula 1, l’NBA, i principali tornei di Tennis e molto altro.

Cinema con oltre 1000 Film on demand, tanti generi per tutti i gusti con nuovi titoli ogni settimana a pochi mesi dall'uscita dalle sale.

Serie TV e Intrattenimento con le Serie TV più attese in contemporanea con gli Stati Uniti, le produzioni originali Sky come Gomorra e Chernobyl, gli Show più amati come X Factor e MasterChef, documentari imperdibili di natura, storia e scienza e tanti programmi per bambini.

Miriam Leone protagonista di una nuova pubblicità – VIDEO

A prestare il volto alla campagna pubblicitaria è Miriam, la bellissima e rossissima attrice e modella, che è diventata famosa con alcuni film e serie televisive importanti. La pubblicità vede la donna approfittare del servizio per guardare la tv con gli amici, da sola mentre è sul set e mentre fa la spesa. Le immagini sono divertenti ed evocative, la qualità del video davvero molto alta. Di seguito il video completo.

