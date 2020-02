Bild lancia la bomba: il Milan avrebbe scelto l’allenatore e il direttore sportivo per la prossima stagione

Dopo una serie di 5 vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia, il Milan si è fermato, bloccato in casa dal Verona per 1 a 1. La formazione di Stefano Pioli ha sofferto molto l’assenza di Zlatan Ibrahimovic, fiore all’occhiello della campagna acquisti del calciomercato di gennaio. Dopo una prima fase di enormi difficoltà, l’ex tecnico di Lazio e Fiorentina è riuscito a dare forma a una squadra che sembrava smarrita e a risollevare parzialmente una situazione che stava precipitando. Ma questo potrebbe non bastare per essere riconfermato sulla panchina rossonera.

Milan, clamorosa bomba dalla Germania: Rangnick nuovo allenatore-ds

Dalla Germania sta rimbalzando in queste ore una notizia che, se confermata, avrebbe davvero del clamoroso. Secondo il noto quotidiano sportivo tedesco ‘Bild‘ il Milan avrebbe scelto come allenatore per il prossimo anno Ralf Rangnick. E non solo, perchè l’ex tecnico del Lipsia dovrebbe fare anche da direttore sportivo, una sorta di manager all’inglese. In Germania addirittura parlano già di accordo raggiunto e che tra le parti mancherebbe soltanto la firma per l’ufficializzazione.

Rangnick ha ricoperto questo doppio ruolo anche nella sua esperienza al RB Lipsia, con ottimo profitto visti i risultati del club sassone in Bundesliga. Attualmente il 61enne tedesco è direttore tecnico della Red Bull e segue da vicino le vicende delle altre due squadre con il marchio dell’azienda di bevande energetiche austriaca, in Brasile e a New York. Pioli ha un contratto biennale, fino al 2021, ma l’accordo è elastico e può essere rivisto in base ai risultati.

Chi è Ralf Rangnick, ex allenatore-manager del Lipsia

Il 61enne tecnico tedesco ha già una lunga carriera alle spalle. Ha allenato squadre importanti come Stoccarda e Schalke 04, e nel 2015 porta per la prima volta nella storia in Bundesliga il Lipsia. Già l’anno precedente era entrato nel sodalizio della Red Bull come ds del Salisburgo e nel 2016, a Lipsia, si dimette come allenatore e torna a fare il dirigente. Nel 2019, però, si risiede in panchina per un breve periodo fino a che il posto non viene preso dall’attuale tecnico Nagelsmann. Una carriera davvero curiosa ed eclettica, un personaggio che potrebbe destare molta curiosità in Italia.