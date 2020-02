Secondo le previsioni meteo, il caldo insolito continuerà a colpire l’Italia. Da mercoledì però spazio all’irruzione artica, con l’inverno che ci riprova.

Capovolgimento inaspettato delle condizioni meteorologiche sulla penisola italiana. Infatti dopo altri due giorni di caldo insolito, il freddo è pronto a tornare, riportando temperature più consone al periodo.

Infatti dopo questi due giorni di caldo, è pronto ad irrompere sull’Italia una vera e propria bufera artica, che riporterà la penisola sul Paese. In questi due giorni di inizio settimana, la primaverà ci darà un assaggio di quello che sarà il tempo tra qualche mese, ma poi l’irruzione artica finalmente spezzerà la resistenza dell’anticiclone.

Sull’Italia piomberanno forti venti di Tramontana, Bora e Maestrale, con l’alta pressione che lentamente si sposterà verso Nord. Così sull’Italia torna il freddo, dopo un’inverno che ha avuto più le sembianze di una stagione primaverile. Andiamo a vedere quindi che tempo ci aspetta nella giornata di oggi.

Meteo, lunedì 3 febbraio

Durante questo lunedì la pressione subtropicale continuerà ad imporre i propri effetti sull’Italia, ma attenzione perchè la sua resistenza si sta lentamente sfaldando e tutto è pronto a cambiare dalla giornata di mercoledì. Andiamo quindi ad osservare settore per settore, che tempo ci sarà nella giornata di oggi.

Sulle regioni del Nord Italia, la mattinata si aprirà con nebbie specialmente sulla Val Padana, ma in dissolvimento con l’evolversi della giornata. I cieli inizieranno ad essere coperti di numerose nuvole tra Liguria, Friuli Venezia Giulia e Veneto, in attesa del cambio di rotta di mercoledì. Le temeprature saranno in lieve rialzo, con massime dai 15 ai 19 gradi.

Invece sulle regioni dell’Italia Centrale, le nuvole inizieranno a farla da padrone specialmente tra Toscana e Umbria, ma almeno per oggi sembrano scongiurate la presenza di piogge. Sole sul resto delle regioni centrali e temperature ancora in rialzo, con massime dai 17 e 20 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia, le nubi inizieranno a prendersi i cieli delle regioni sul versante tirrenico. Più serena la situazione sul versante adriatico e ionico, dove continuerà a dominare il sole. Le temperature anche qui si alzano lievemente, con valori massimi che si stabilizzeranno tra i 18 e 22 gradi.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sul Meteo, CLICCA QUI !