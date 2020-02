Il vecchio leader della Lega Umberto Bossi critica l’operato di Matteo Salvini e spiega la sconfitta nelle elezioni regionali in Emilia-Romagna

Dopo la sconfitta nelle elezioni regionali in Emilia-Romagna Matteo Salvini sta studiando nuovi piani per cercare di far cadere il governo giallo-rosso. Il progetto del leader della Lega è quello di ottenere consensi in tutta Italia e unire il Paese contro chi in questo momento è al comando. Ma la politica attuata dall’ex Ministro dell’Interno ha ricevuto delle severe critiche da parte di chi il suo partito l’ha fondato.

Umberto Bossi, intervistato dal giornalista Gad Lerner di ‘Repubblica‘ ha espresso pareri discordanti da quelli di Salvini, non condividendone l’idea che quest’ultimo sta cercando di portare avanti.

Lega, Bossi critica Salvini: “No nazionalismo, ma autonomia del Nord”. Il passato contro il presente

Sono passati ormai molti anni da quando Bossi non è più a capo di quella che era la ‘Lega Nord‘, il movimento politico secessionista da lui fondato a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, che poi è diventato un vero e proprio partito di destra. L’ex leader padano, oggi 78enne, non ha gradito la rifondazione voluta da Salvini, che oltre al nome cambiato in ‘Lega Salvini Premier‘, ha mutato anche la visione. “Salvini sbaglia, il nazionalismo fa perdere la Lega. Se trasferisci la Lega al Sud dopo sarà difficile chiedere il voto ai lombardi, ai veneti e agli emiliani”.

Secondo Bossi, dunque, la volontà di Salvini di abbracciare anche i consensi dell’Italia meridionale contrasta i principi della Lega stessa, oltre che danneggiarla: “Con questa linea non si poteva pensare di vincere in Emilia-Romagna. Bonaccini è stato più bravo perché si agganciato a Lombardia e Veneto”. Poi avverte: “Più della metà degli elettori vive sopra al Po, non possiamo permetterci di perderli. Se vogliamo puntare all’autonomia dobbiamo mantenere buoni rapporti anche con la sinistra, che è sensibile a questo argomento, vedi la Catalogna”.