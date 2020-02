Secondo l’ultima inchiesta per gli adulti Internet è il posto più pericoloso per la sicurezza dei minori. In classifica anche oratori e palestre.

Si torna a parlare di violenza sui minori, con una curiosa inchiesta che ha coinvolto sia gli adulti che i ragazzi. Infatti nel sondaggio è stato chiesto quali sono i luoghi in cui possiamo trovare la più alta probabilità di abuso sui minori.

Per il gruppo di intervistati i luoghi più frequentati dai bambini sono ovviamente le scuole, gli oratori o parrocchie ed infine le strutture sportive. Secondo coloro che hanno partecipato al sondaggio, questi sarebbero anche i luoghi dove cresce il rischio di maltrattamenti ed abusi da parte degli adulti.

Ma attenzione perchè oltre a questi luoghi fisici, per quasi tutti gli adulti ed i ragazzi intervistati, la vera minaccia per i minori sarebbe proprio il mondo di Internet. A svelarlo è un’indagine di Ipsos per Save the Children, secondo la quale ben 8 adulti su 10, e 7 ragazzi su 10, pensano che la “rete” sia un vero e proprio rischio per i minori.

Inchiesta, il sondaggio incastra il web

L’inchiesta rivela così come il mondo di Internet sia un vero e proprio pericolo per il mondo dei bambini. Secondo gli intervistati, infatti, sono sempre di più i casi di molestatori pronti a chiedere foto intime ai minori in cambio di presunti regalini.

Successivamente all’invio di foto da parte dei minori, questi molestatori sono subito pronti a metterli in rete senza il consenso del diretto interessato.

Proprio riguardo la sicurezza dei minori sulla rete, oggi alle ore 11:45 si terrà una discussione in Senato su come proteggere l’Infanzia. Il tutto avverrà nella Sala Caduti di Nassiriya in occasione di un Manifesto in 10 punti, che ha preso il nome di “10 in condotta!“.

A promuovere l’iniziativa ci ha pensato Save The Children, con l’intento di promuovere un sistema di sicurezza per tutti i bambini che navigano in rete, a partire da una Child Safeguarding Policy in grado di assicurare un modello organizzativo di prevenzione, ma soprattutto di gestione di alcuni comportamenti scorretti attuati dagli adulti in rete.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sul mondo della Cronaca, CLICCA QUI !