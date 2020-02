Igor il russo, pseudonimo di Norbert Feher, è stato condannato a 21 anni di carcere per due tentati omicidi

Igor il russo, pseudonimo di Norbert Feher, è stato condannato a 21 anni di carcere dal tribunale spagnolo di Teruel per doppio tentato omicidio. Il 5 dicembre del 2017, ad Aragona, aveva infatti provato ad uccidere un agricoltore ed un fabbro. Per l’uomo, che ha dovuto rispondere anche di possesso illegale di armi, l’accusa aveva chiesto 22 anni e 10 mesi. Il legale dell’uomo, Manuel Zapater, sta riflettendo sulla possibilità di presentare un appello con la speranza di ottenere lo sconto di pena vista la confessione dei reati fin dal primo momento. In primavera poi comincerà il processo sui 3 omicidi.

Igor il russo, le ultime sui procedimenti italiani

Anche in Italia dovrà fare i conti con 2 processi. Quest’oggi è apparso in video conferenza a Ferrare per rispondere davanti al Tribunale di 3 rapine commesse nel 2015 insieme a Ivan Pajdek e Patrick Ruszo. Poi il processo d’Appello di Bologna per gli omicidi dell’aprile del 2017 della guardia volontaria Valerio Verri e del barista Davide Fabbri, è fissato il prossimo 27 maggio. Il primo grado lo ha condannato all’ergastolo.

“Sì è la sua voce, l’ho riconosciuta dalle poche parole, ricordo quel tono di voce sulle mie orecchie, 5 anni fa, quando venni aggredito e bastonato. Sono un sopravvissuto e oggi in questa aula sono tornato indietro nel tempo, a 5 anni fa, perché quella cicatrice è sempre aperta, sono i fantasmi che ricompaiono, una cosa che ti rimane tutta dentro che ha cambiato il corso della mia vita e da sopravvissuto oggi sono qui per testimoniare e chiedere giustizia per quelli che non ci sono più”. Queste le parole di Alessandro Colombani rapinato e massacrato di botte da Norbert.

L’udienza è stata rinviata a mercoledì 5 per ascoltare la testimonianza della vittima. Poi il calendario fissato per il 13 marzo e infine 1 aprile, quando si potrebbe avere la sentenza.

LEGGI ANCHE—> Belgio, donna accoltella due persone in strada: fermata