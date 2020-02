GF Vip, notte di fuoco tra Pago e Serena: produzione spegne telecamere ma c’è un video che sta circolando sul web in queste ore.

Notte particolarmente ‘movimentata’ all’interno della casa più spiata d’Italia, ovvero quella del ‘Grande Fratello Vip‘. Pago e Serena Enardu – secondo quanto riferito in queste ore da ‘Il fatto Quotidiano’ – si sarebbero infatti nascosti sotto il piumone per starsene un po’ da soli in intimità. I loro movimenti, però, e qualche passaggio audio sarebbero sospetti a tal punto che la produzione del programma televisivo avrebbe deciso di spegnere le telecamere e di censurare l’accaduto.

LEGGI ANCHE >>> GF VIP: Rita Rusic alza la temperatura sotto le lenzuola

GF Vip, notte di fuoco tra Pago e Serena: il Video

L’episodio avrebbe immediatamente scatenato la reazione dei telespettatori e di alcuni concorrenti della casa del Grande Fratello Vip, tra cui Paolo Di Benedetto che ha commentato con gli altri il curioso siparietto. Ecco il VIDEO di Pago e Serena che sta facendo il giro del web:

E dall’audio, qualche movimento di coperta e la censura del gf il secondo dopo… possiamo dedurre che Pago e Serena son felici di avere quella stanza #GFvip #GFvip2020 pic.twitter.com/MAqGFQQUuP — Mary Picons (@MaryPicons_) February 1, 2020

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> GF Vip, altro concorrente vuole abbandonare la casa dopo Barbara Alberti