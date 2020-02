Diletta Leotta si sta preparando per Sanremo. La famosa presentatrice televisiva e conduttrice tv si sta sottoponendo a tutti i preparativi.

Un video molto divertente quello che sta girando sul web e che ha per protagonista Diletta Leotta. La famosissima conduttrice televisiva e giornalista è infatti tra le donne che animeranno il palco di Sanremo nelle prossime settimane. Bellissima e molto simpatica, la ragazza di origini siciliane è prontissima a mettere tutta se stessa sul palco dell’Ariston. O quasi. Nel filmato allegato in basso, infatti, vedrete la Leotta con un po’ di dietro le quinte e filmati volti a mostrare qualche piccolo strafalcione e qualche riflessione ad alta voce. Una Diletta più umana, insomma, sempre molto divertente da guardare e da ascoltare, carica per la sua nuova avventura a Sanremo.

LEGGI ANCHE —> Emily Ratajkowski stupenda in lingerie trasparente: si vede tutto! – VIDEO

Una Diletta Leotta a 1000 si prepara per San Remo – VIDEO

Una Diletta Leotta assolutamente fuori dagli schemi quella che vediamo in questo video. La si vede scherzare con chi tiene la telecamera in mano, fare delle facce e ridere sullo stress che sta provando in questi giorni. Non sono di certo settimane facili per una come lei che, oltre a lavorare come volto di DAZN, ora dovrà anche fare il massimo sul palco di Sanremo, insieme ad importanti artisti e personaggi del mondo dello spettacolo. Un video davvero molto divertente che sta impazzando sui social e che sta ottenendo dozzine e dozzine di condivisioni. Di seguito le divertenti immagini.

LEGGI ANCHE —> Miriam Leone si toglie le mutandine: “Come sto?” – VIDEO