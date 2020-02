Allarme Coronavirus, anche il Vaticano ora aiuta la Cina. Splendida iniziativa dalla Santa Sede per far fronte all’emergenza mondiale.

Coronavirus, anche il Vaticano è sceso in campo per far fronte all’emergenza mondiale. Come infatti riferisce il Global Times, tabloid del Quotidiano del Popolo, la Santa Sede ha inviato 600-700 mila mascherine in Cina per aiutare a prevenire la contaminazione.

Coronavirus, il Vaticano aiuta la Cina

L’iniziativa ha avuto il sostegno dell’elemosiniere pontificio card della Farmacia Vaticana e delle comunità cristiane cinesi in Italia. Un gesto “espressione della preoccupazione della Santa Sede per l’epidemia”, come riferito dallo Stato Pontificio. E alla base di tutto questo, ovviamente, c’è soprattutto l’enorme generosità e interesse mondiale di Papa Francesco.

Nel frattempo sono già atterrati a Roma gli italiani provenienti da Wuhan. Ma sono 56 e non 57. Un connazionale, colpito da febbre sospetta, è rimasto in territorio asiatico. Gli altri sono invece arrivato poco dopo le 10.00 all’aeroporto militare di Pratica di Mare e sono stati portati alla città militare di Cecchignola.

Dopo i controlli medici effettuati sia in uscita che in entrata, saranno sottoposti a un periodo di quarantena precauzionale. Durerà due settimane, il tempo massimo di incubazione del virus. Se al termine dovesse risultare tutto ok, saranno liberi e sicuri di non aver contratto il virus. Ma in caso di piccoli segnali o sospetti, le persone coinvolte potrebbero essere trattenute ulteriormente per essere curate.

