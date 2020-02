Un comunicato arriva dall’ospedale Spallanzani di Roma: uno dei pazienti ricoverato per coronavirus è attualmente in rianimazione

Continua l’emergenza per il nuovo coronavirus a Roma. L’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani continua a tenere sotto osservazione tutti i pazienti sospettati di essere stati infettati da questa nuova piaga che sta spaventando tutto il mondo. L’ultimo bollettino dell’ospedale Spallanzani parla di condizioni molto gravi, anzi “compromesse”, per il paziente straniero arrivato nella tarda serata di ieri. “Al paziente è stato sommimistrato anche il test per il nuovo coronavirus – si legge nel comunicato dell’ospedale – e si attendono i risultati, che verranno comunicati non appena disponibili. Ma attualmente l’uomo si trova in rianimazione.

Per il resto, ci sono nella struttura ancora 19 pazienti e sono tutti sotto osservazione. Due di questi sono la coppia di coniugi cinesi positivi al test del nuovo coronavirus. Le loro condizioni generali di salute sono definite “stazionarie”. Entrambi hanno una polmonite virale con l’interessamento dell’alveolo interstiziale bilaterale.

Coronavirus, a Roma sotto osservazione altri 20 pazienti

Con l’uomo ricoverato in rianumazione sono quindi 20, i pazienti ancora sotto osservazione dall’ospedale Spallanzani che hanno avuto dei contatti con la coppia cinese a cui si è riscontrata l’infezione da nuovo coronavirus a Roma. Le condizioni di tutti questi pazienti sono considerate “buone” – eccetto ovviamente la persona che presenta i sintomi più gravi – e resteranno tutti in quarantena fino al termine del periodo previsto dalle procedure. Ma oltre a quelli che stanno molto male, per fortuna c’è anche chi sta un po’ meglio o che ha scampato il pericolo.

Il comunicato dello Spallanzani di Roma recita che i pazienti già dimessi sono 20, “dopo il risultato negativo dei test per la ricerca del nuovo coronavirus“. Tra questi pazienti ci sono anche alcuni dei primi casi sospetti, ovvero l’uomo di nazionalità rumena e la donna di nazionalità cinese residente a Frosinone. Una situazione costantemente sotto osservazione, che sarà aggiornata progressivamente dall’Istituto attraverso nuovi comunicati.

