Coronavirus, la testimonianza della dottoressa Vittoria Graziani tra scienza e fede. L’infettivologa spiega i pericoli del nuovo virus e racconta il connubio Signore-medicina.

Coronavirus, la scienza può vincere solo con l’aiuto della Fede. Parola di Vittoria Graziani, specializzata in Malattie infettive nel 2004 all’Università degli studi di Chieti “Gabriele D’Annunzio”. Intervistata da ‘La Fede Quotidiana’, la infettivologa ha evidenziato come sia fondamentale l’aiuto di Dio in questa nuova emergenza mondiale.

Coronavirus, la testimonianza tra scienza e fede

La dottoressa spiega innanzitutto cos’è davvero il coronavirus, il quale sta contagiando sempre più persone in scala globale. Si tratta di una minaccia in realtà da sempre esistita: “I coronavirus, virus a RNA chiamati così per la particolare struttura a corona della loro superficie visibile al microscopio elettronico, sono sempre esistiti e sono responsabili di infezioni delle vie respiratorie da lievi e limitate alle vie aeree superiori (tratto naso-faringeo, seni paranasali e gola) e in alcuni casi infezioni respiratorie gravi ed estese alle vie aeree inferiori (bronchi e polmoni)”.

Causa e sintomi

Quello attuale, però, è una nuova versione e dunque non conosciuto: “Il nuovo coronavirus è un ceppo che non è stato precedentemente mai isolato e che, storia attuale, è `stato identificato per la prima volta in Cina (2019-nCoV). Purtroppo fa parte nella natura intrinseca dei virus la possibilità di evolversi e causare epidemie, sia umane che veterinarie, grazie alla loro capacità di ricombinare, mutare e infettare più specie e tipi di cellule”.

L’esperta poi sottolinea i sintomi una volta contratto il virus: “Sono molto simili a quelli influenzali, ecco perché dal mondo sanitario viene sollecitata a ‘gran voce’ la pratica della vaccinazione antinfluenzale come vaccinazione anche ‘di buon senso’, soprattutto nel caso venga a crearsi su grandi numeri una situazione di necessità di rapidità diagnostica differenziale. I sintomi possono iniziare con la febbre, tosse secca fino ad arrivare a polmonite e, quindi, insufficienza respiratoria. Non esiste al momento una cura o un vaccino specifico anche se ci si sta lavorando”.

Dio nella medicina: il racconto

C’è una sola vera cura a tutto ciò: la fede. Profondamente cattolica, la dottoressa spiega i suoi trascorsi tra religione e medicina: “È stata proprio la Fede la chiave di volta per svolgere al meglio il mio lavoro. Da quando da studentessa facevo la volontaria a Lourdes ho toccato, quasi con mano, che non esisteva la malattia ma il malato e che il Signore è il ‘Primario Assoluto’ al quale fare riferimento costantemente, specialmente nella nostra categoria che altrimenti rischia solo di inaridirsi”.

Per quanto un medico possa impegnarsi, o essere bravo, la parola finale è sempre nelle mani di Dio. “Ho capito che la vita di ognuno di noi è totalmente nelle mani di Dio il quale usa vari mezzi, compresi gli operatori sanitari, per condurre dove Lui vuole. In questa ottica, invece di avere paura mi sono sentita rassicurata perché ho capito che non ero mai da sola con il malato”.

E con l’amore di Dio – racconta la dottoressa – si valorizza ancor di più la propria missione: “Amo questo lavoro proprio perché se vissuto con gli occhi della fede diventa una lezione inesauribile di vita vera. Non è spesso così lineare però per un malato intuire nella malattia la stessa cosa, noi medici siamo più fortunati. Nella malattia si è inevitabilmente molto fragili e spesso si enfatizza la possibilità umana nella sola figura del medico senza ricordare che il Primario dei primari è Uno solo. L’ultima parola è quella di Dio”.