Il coronavirus è diventato a tutti gli effetti una pandemia globale. La sua diffusione, dapprima sottovalutata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, è diventata ingestibile soprattutto in Cina. Tuttavia nell’ultimo periodo, oltre 25 paesi hanno confermato contagi, generando un panico diffuso e un allarme che non sembra cessare.

Dal 31 dicembre 2019 al 2 febbraio 2020, i casi sono 14.564, tutti accertati con test da laboratorio. La nuova infezione da coronavirus (2019-nCoV) ha prodotto fino ad ora 305 morti.

Dei 305 decessi segnalati, 304 sono stati registrati nella sola Cina: Hubei (294), Henan (2), Heilongjiang (2), Pechino (1), Hainan (1), Hebei (1), Shanghai (1), Sichuan (1), Chongqing (1).

È stato segnalato proprio ieri un decesso nelle Filippine, primo caso al di fuori della Repubblica Popolare.

Coronavirus, gli ultimi aggiornamenti dalla mappa in tempo reale

Con i dati in continuo aggiornamento sullo stato di diffusione del coronavirus, non è facile capire quale sia l’effettiva portata al momento attuale. I numeri cambiano continuamente, ma volendo fare un punto della situazione ad oggi, questo è lo schema completo, zona per zona:

Continente/ Paese / Casi confermati / Decessi

America: USA, casi confermati – 8. Decessi – 0

America: Canada, casi confermati – 4. Decessi – 0

Asia: Cina, casi confermati – 14.407. Decessi – 304

Asia: India, casi confermati – 2. Decessi – 0

Asia: Giappone, casi confermati – 20. Decessi – 0

Asia: Repubblica di Corea, casi confermati – 15. Decessi – 0

Asia: Taiwan, casi confermati – 11. Decessi – 0

Asia: Tailandia, casi confermati – 19. Decessi – 0

Asia: Singapore, casi confermati – 18. Decessi – 0

Asia: Vietnam, casi confermati – 7. Decessi – 0

Asia: Nepal, casi confermati – 1. Decessi – 0

Asia: Malesia, casi confermati – 8. Decessi – 0

Asia: Filippine, casi confermati – 2. Decessi – 1

Asia: Sri Lanka, casi confermati – 1. Decessi – 0

Asia: Cambogia, casi confermati – 1. Decessi – 0

Asia: Emirati Arabi Uniti, casi confermati – 5. Decessi – 0

Europa: Francia, casi confermati – 6. Decessi – 0

Europa: Germania, casi confermati – 8. Decessi – 0

Europa: Finlandia, casi confermati – 1. Decessi – 0

Europa: Italia, casi confermati – 2. Decessi – 0

Europa: Russia, casi confermati – 2. Decessi – 0

Europa: Spagna, casi confermati – 1. Decessi – 0

Europa: Svezia, casi confermati – 1. Decessi – 0

Europa: Regno Unito, casi confermati – 2. Decessi – 0

Oceania: Australia, casi confermati – 12. Decessi – 0

TOTALE: Casi confermati – 14.564. Decessi – 305

