Coronavirus, ecco come stanno gli italiani provenienti da Wuhan. Ne parla Stefano Verrecchia, capo dell’unità di crisi della Farnesina.

Coronavirus, gli italiani arrivati da Wuhan stanno bene. Lo assicura la Farnesina attraverso il suo capo dell’unità di crisi, Stefano Verrecchia. “Sono stanchi, ma stanno bene e sono tutti sollevati”, ha assicurato il referente alla stampa.

Coronavirus, le condizioni degli italiani arrivati da Wuhan

“Per il momento stanno tutti bene – ha poi proseguito -. Devono ancora terminare i controlli sanitari, ma per il momento non ci sono problemi. E anche se dovesse esserci qualche problema, avranno tutto il sostegno sanitario che occorre”.

Bloccati da parecchie ore in Cina, il gruppo è arrivato inevitabilmente sfiancato nella Capitale: “Hanno avuto molta pressione – ha aggiunto Verrecchia – ma mi pare che non siano provati. C’è solo la stanchezza del viaggio”, ha poi ribadito.

Ma il loro ‘incubo’ non è ancora finito. Come da protocollo, non ci sarà subito un rientro a casa per queste persone. E nonostante dagli esami iniziali non sia emersa nessuna problematica. L’intero gruppo piuttosto, composto da 56 persone e non 57 poiché un connazionale è rimasto indietro a causa della febbre, verrà ora messo in quarantena per un periodo di due settimane.

Tutti sono stati già portati in pullman scortati dalla polizia alla città militare di Cecchignola, dove resteranno sotto osservazione per un totale di 14 giorni nell’area di biocontenimento allestita per l’occasione. Se qualcuno dovesse mostrare sintomi da contagio, sarà immediato il trasferimento all’ospedale Spallanzani.